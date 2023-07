Junge Weimarer helfen in Apolda tatkräftig bei der Artenförderung

Achtzehn Schüler und Schülerinnen von der 5. Bis 10. Klasse des Weimarer Goethegymnasiums haben mit Catharina Borowski und Linda Holst sowie zwei Mitarbeiterinnen vom Landschaftspflegeverband Mittelthüringen einen Lebensturm in Apolda errichtet.

Weimar/Apolda. Achtzehn Schüler und Schülerinnen von der 5. Bis 10. Klasse des Weimarer Goethegymnasiums haben einen Lebensturm auf der Streuobstwiese in Apolda errichtet.

Verschiedene Tiere dürfen sich nun in Apolda freuen, denn hier halfen Weimarer bei der Artenförderung mit. Achtzehn Schüler und Schülerinnen von der 5. bis 10. Klasse des Weimarer Goethegymnasiums haben sich zum Ausklang des Schuljahres für die Projektwoche „Praktischer Naturschutz“ entschieden. Im Mittelpunkt jener Woche stand die Fertigstellung des Lebensturmes auf der Streuobstwiese im Apfelbachtal bei Apolda. Das teilte der Verein Grüne Liga mit.

Doch was ist ein Lebensturm? Ein Lebensturm ist laut Verein eine Artenförderung auf einem Quadratmeter. Dieser biete einen verdichteten Wohnraum für verschiedene Tiere auf mehreren Etagen. Jedes dieser Stockwerke werde mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet. Mögliche Bau-Elemente können Stein, Holz oder auch Pflanzen sein. Füllmaterialien seien zum Beispiel Schilf, Bambus, Heu und Holzwolle.

Ästhetik und Ökologie für den Artenschutz verweben

Unter der Anleitung von Catharina Borowski und Linda Holst sowie zwei Mitarbeiterinnen des Landschaftspflegeverbandes Mittelthüringen (LPV Mittelthüringen) haben die Kinder und Jugendlichen den Lebensturm mit verschiedenen Naturmaterialien wie Holzstämmen, trockenen Ästen oder Lesesteinen befüllt und fertig gestellt. Im Rahmen der Projektwoche lernten die Goethegymnasiasten zugleich die Zusammenhänge von Lebensräumen, Artenvielfalt und Ökologie anhand von praktischem Arbeiten auf der Streuobstwiese sehr anschaulich kennen. „Im Lebensturm können die Jugendlichen Ästhetik und Ökologie vielgestaltig miteinander verweben“, sagt Catharina Borowski, Projektleiterin vom LPV Mittelthüringen. Die beiden Mitarbeiterinnen des Landschaftspflegeverbandes hätten sich über die Resonanz der Schüler sehr gefreut. Jene hoffen außerdem, dass sie diese Projektwoche auch im kommenden Jahr wieder anbieten können.

Die Woche ist Bestandteil des Projektes „Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen für Insekten auf Streuobstwiesen in Mittelthüringen“. Entstanden ist dies aus dem 2021 neu eingerichteten „Sonderfonds Insektenschutz in Thüringen“ des Thüringer Umweltministeriums. Mit dem „Sonderfonds Insektenschutz“ werden Maßnahmen des Naturschutzes in der Agrarlandschaft zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Insektenlebensräumen gefördert.

Der Förderschwerpunkt dieses Projektes liegt auf Insektenlebensräumen gemäß Flora-Fauna-Habitat-Prioritätenkonzept.