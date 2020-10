Junger Biber: Lungenentzündung als Todesursache

Der einst hier ausgerottete Biber hinterlässt zunehmens Fraßspuren an Bäumen entlang der Ilm. Experten zufolge breiten sich die Tiere flussaufwärts aus.

Kranichfeld. Labor in Langensalza widerlegt Verdacht, das Tier sei im Weimarer Land erschossen worden

Der im August an der Ilm im Südkreis gefundene tote Biber ist – entgegen erster Vermutungen – nicht durch Tierquälerei ums Leben gekommen. Ein entsprechendes Untersuchungsergebnis des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz (TLV) bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung die Stadtverwaltung Weimar. Demzufolge verlor der junge Biber an der Ilm zwischen Kranichfeld und dem Ortsteil Stedten durch eine „abszedierende Lungenentzündung“ sein Leben, also durch eine eitrige Form der Lungenentzündung. Das habe die pathologische Untersuchung des Kadavers ergeben.