Weimar. Ein junger Mann lag nachts bewusstlos an einem Aldi-Markt in Weimar. Ein Mann, der den Rettungsdienst rief und Erste Hilfe leistete, wird gesucht.

Junger Mann verletzt und bewusstlos gefunden – Helfer wird noch immer gesucht

Die Kriminalpolizei Weimar sucht immer noch nach einem Helfer, der einem jungen Mann in Weimar geholfen hatte und dann verschwand.

Wie die Polizei mitteilt, lag in der Nacht zu Donnerstag, 2. April, um 0.40 Uhr ein junger Mann bewusstlos in der Marcel-Paul-Straße in Weimar, an der Einfahrt zum Aldi-Einkaufsmarkt. Es besteht der Verdacht, dass er Opfer einer Gewaltstraftat geworden war.

Ein Zeuge, der hinzukam, rief den Rettungsdienst, leistete Erste Hilfe und verweilte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei dem Mann. Der Zeuge ist bisher nicht bekannt. Er wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weimar als Zeuge zu melden.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die an dem Tag beobachtet haben, wie der später bewusstlose Mann in die missliche Lage kam.

Wer hat den jungen Mann am 2. April in der Zeit von 0.15 bis 0.40 Uhr im Bereich Marcel-Paul-Straße, Fuldaer Straße oder Zeppelinplatz gesehen? Wer hat in diesem Zeitraum im Bereich Weimar-Nord, Nordvorstand verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03643-8820 an die Kripo Weimar zu wenden.

