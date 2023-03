Junger Wein lockt ins Gebiet an Saale und Unstrut

Kaatschen. Testwochen beginnen am 1. April auf den Weingütern.

Die traditionellen Jungweinwochen im Anbaugebiet Saale-Unstrut finden vom 1. April bis 1. Mai statt. In einer Mitteilung des Weinbauverbandes Saale-Unstrut heißt es unter anderem: „Der Frühling ist die Jahreszeit, in der die Natur wieder zum Leben erwacht. Im April herrscht reges Treiben in den Weinbergen. Saft und Leben kehren in die Weinstöcke zurück.“

Wer durch das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet fährt, kann vielerorts Winzer in den Weinbergen beim Biegen und Anbinden der Ruten beobachten. Die richtige Zeit, um neue Weinberge anzulegen und um Kunst, Kultur und Wein zu genießen. Im frühlingshaften Monat April laden die Winzer zum Start in die Weinsaison zu den „Jungweinwochen“ in die Weinkeller, Weinberge, Verkostungsräume und Restaurants zum Entdecken und Probieren des neuen Weinjahrganges ein.

Zur Jungweinprobe bitte man auch beim Thüringer Weingut Zahn in Kaatschen am Samstag, 22. April. Die Zeitfenster für den Einlass sind um 11, 13 und 15 Uhr. Die Veranstaltung geht bis 17 Uhr, heißt es. Beim Weinbauverein heißt es außerdem weiter für das gesamte Gebiet: „Neben zahlreichen Jungweinproben werden bei etlichen Winzern thematische Weinverkostungen und Weinwanderungen geboten.“

Zudem: In allen 13 deutschen Weinanbaugebieten sei das letzte Wochenende im April den Wanderfreunden gewidmet. An diesem Wein-Wander-Wochenende würden vielfältige Möglichkeiten geboten, sich aktiv in der Weinregion zu bewegen. Am 29. und 30. April stehen auch an Saale und Unstrut einige geführte Wanderungen auf dem Veranstaltungsprogramm. Das Wandern als Hobby kann man so mit abwechslungsreichen Weinerlebnissen verbinden und das Weinbaugebiet für sich neu entdecken.

Anmeldungen und Informationen: info@weingut-zahn.de oder Telefon: 034466/179984; Stichwort: Jungweinprobe.