„Junges Gemüse“ repräsentiert Weimarer Kinderzwiebelmarkt

Emilian Petzold (von links), Jannike Reegsdorf und Karim Abdelmovapy präsentieren stolz ihre Kostüme in der Gewandmeisterei des DNT.

Weimar. Der Weimarer Kinderzwiebelmarkt hat auch dieses Jahr wieder seine Repräsentanten. Das „junge Gemüse“ ist nur ein Bruchteil dessen, was der kleine Ableger des Zwiebelmarktes zu bieten hat.

Tomate, Apfel und Frucht-Hut: Die Repräsentanten für Weimars Kinderzwiebelmarkt stehen fest. Auch in diesem Jahr realisierte der Verein Buchkinder Weimar wieder den Kostümwettbewerb, den der Verein nach einer Umfrage unter den jungen Zwiebelmarktbesuchern 2018 ins Leben gerufen hat. Die einhellige Meinung damals: Auch die Weimarer Kinder wollen ihre Repräsentanten. „Die Gewinner sollen aber kein klassisches Prinz- und Prinzessinnen-Paar darstellen, sondern etwas Kreatives und Einzigartiges“, sagt Yasmina Budenz vom Verein Buchkinder Weimar.

Unter dem Motto „junges Gemüse“ konnte auch in diesem Jahr jeder Anwärter eine eigene Idee ausarbeiten und einsenden. Besonders beliebt waren die Gemüse-Superhelden. Insgesamt 74 Kinder haben sich beworben. Ein Gremium, bestehend aus Kindern zwischen elf und neunzehn Jahren, entschied, wer die Auserwählten sind.

Aus den vielen Einsendungen wurden dieses Jahr die neunjährige Jannike Reegsdorf und der elfjährige Emilian Petzold auserkoren. In Zusammenarbeit mit dem DNT wird aus ihren Ideen ein Kostüm, in dem sie sich auf dem Zwiebelmarkt präsentieren. „Besonders toll ist, dass ich einfach auf dem Markt herumlaufen kann und alle machen mir Platz“, sagt die kleine Jannike Reegsdorf, bei der Anprobe ihres Apfelkostüms in der Gewandmeisterei des DNT. Emilian Petzold sagt dazu: „Vor großen Menschenmengen habe ich ein bisschen Lampenfieber, aber das ist bestimmt nach drei Minuten auf der Bühne weg.“

Die diesjährige Ausschreibung hatte erstmalig eine neue Kategorie: Es ging darum, einen Hut zu designen. Als Gewinner setzte sich hier der elfjährige Karim Abdelmovapy durch. Zur Inspiration für seinen Hut sagte er: „Ich mag einfach Früchte und Gemüse und esse sie auch gerne.“ Auch er wird den Hut auf den Bühnen des Zwiebelmarktes präsentieren. Es gibt aber auch eine Fotobox, in der sich jeder Besucher kostenlos mit dem Hut ablichten lassen kann, zu finden auf dem Kinderzwiebelmarkt nebst Mon Ami.

Der Kinderzwiebelmarkt wartet zudem mit einer kinderfreundlichen Bar, Glitter-Tattoos, einem Schokobrunnen und selbst gemachten süßen Pommes auf. Besonderes Highlight ist die „Tussi Zone“, bei der zwei professionelle Visagistinnen vor Ort schminken. Tipps und Trick rund um das Thema Styling können dort ebenfalls ergattert werden. Offen hat der kleine Ableger des Zwiebelmarktes alle drei Veranstaltungstage, am Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag bereits von 10 Uhr bis 18 Uhr.