Junges Weimarer Stellwerk-Theater bringt Goethes Klassiker auf die Bühne

Weimar. „Faust – eine Tragödie“ erlebt am Samstag Premiere im Bahnhof. Dabei geht das Ensemble einen Deal mit dem Meisterwerk ein.

Als erste Premiere 2023 bringt das Stellwerk am Samstag, 25. Februar, ab 19 Uhr „Faust – eine Tragödie“ auf die Bühne. Fast 20 Jahre ist es her, dass dort Goethes Klassiker (damals der „Urfaust“) zuletzt zu sehen war. „Es ist an der Zeit, sich den ,Faust’ wieder vorzuknöpfen und zu hinterfragen, ob er den Fragen der Zeit und der Perspektive junger Theatermacher noch standhält“, sagte Till Wiebel, Künstlerischer Leiter der Produktion. Darin geht ein Ensemble junger Darsteller einen Deal mit Goethes Meisterwerk ein. Die Bühne wird zum multimedialen Studierzimmer, in dem die Welt hinsichtlich ihres inneren Zusammenhalts hinterfragt und überprüft wird.

