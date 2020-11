Kabarettistin steht einsam im Weimarer Terminkalender

Bis zuletzt hatte Ronny Weiland an seinem ersten Auftrittstermin in Weimar festgehalten. Doch auch er hat letztlich das Konzert „Lieder vom Wolgastrand – Erinnerungen an Ivan Rebroff“ abgesagt, das am 19. Dezember im Seminargebäude der Weimarhalle stattfinden sollte, wie er auch alle seine Termine bis Ende des Jahres gestrichen hat.

Der Teil-Lockdown sorgt auch dafür, dass der vom Juni auf Ende November verlegte Kardiologenkongress „21. Herzaktion Weimar“ nicht stattfinden kann. Hier sind die Organisatoren nun auf einen Online-Kongress umgeschwenkt. Komplett abgesagt wurde die Jahrestagung der Interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft für Dialysezugang. Stattfinden wird indes am 25. November in der Weimarhalle die Verleihung des Thüringer Innovationspreises. Vor Ort ist nur ein Minimum an Akteuren, von dort wird die Preisvergabe per Livestream übertragen.

Als erster Termin nach dem Teil-Lockdown steht in der Weimarhalle am Nikolausabend das 4. Sonderkonzert der Staatskapelle Weimar. Sie will dort unter dem Titel „Die verflixte Klassik“ auch ihr Silvester- und Neujahrskonzert geben. Gänzlich abgesagt haben von den regionalen Akteuren die Thüringer Tanzakademie ihren Debütantenball sowie das Schauorchester Weimar sein Jahresabschlusskonzert. Damit wollte es am 19. Dezember sein 50-jähriges Bestehen groß feiern.

Die Unsicherheit, wie Konzerte & Co. überhaupt wieder stattfinden dürfen, zeigt sich vor allem bei geplanten Tournee-Auftritten in der Weimarhalle. Die am 16. November vorgesehene „Highland Saga Show“ soll dort jetzt am 5. September 2021 stattfinden, die Hommage an Peter Alexander am 21. August. Das Dschungelbuch-Musical im Januar entfällt ersatzlos. Die bereits im März 2020 geplanten „Havana Nights“ wurden erst auf März 2021 verschoben und jetzt – noch ohne konkretes Datum – in die Spielzeit 2022 verlegt. Noch keinen neuen Termin gibt es ebenso für das Russische Nationalballett, das am 31. Januar 2021 „Schwanensee“ aufführen wollte.

Hubert von Goisern indes hofft, seinen November-Auftritt im Mai nachholen zu können. Uwe Steimle orientiert sich weiter nach hinten – auf den 20. Dezember 2021. Um elf Monate auf den 31. Juli verschoben wurde der Auftritt des Kriminalbiologen Mark Benecke.

Ziemlich einsam steht im Veranstaltungskalender der Weimarhalle zu Jahresbeginn am 4. Februar Martina Schwarzmann. Ob sich der Titel „genau. Richtig!“ für die Kabarettistin bei der Terminwahl bewahrheitet, wird sich zeigen.

