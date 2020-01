Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Känguru“ berät nun auch Erwachsene

Weimars Kinder- und Jugendschutzdienst „Känguru“ konnte beim Neujahrsempfang des Lions Clubs „Weimar Classic“ und des Dorint-Hotels am Donnerstagabend nicht nur gute Wünsche fürs neue Jahr entgegennehmen. Bereits im elften Jahr steht der Beratungsstelle für ihre Arbeit auch der Erlös des Empfanges in Aussicht.

Anerkennung verdienten sich „Känguru“-Chefin Elke Lieback und ihre Mitarbeiterinnen obendrein. Schließlich ist die Fachberatungsstelle als eine von deutschlandweit nur fünf ihrer Art zu Jahresbeginn in das Bundesmodellprojekt „Wir vor Ort“ aufgenommen worden. Bislang wendet sich „Känguru“ vornehmlich an Kinder und Jugendliche in Weimar und im Weimarer Land, die misshandelt oder vernachlässigt werden oder davon bedroht sind, seelische oder körperliche Gewalt zu erleiden. Das Modellprojekt ermöglicht es dem Schutzdienst nun auch, Erwachsene im ländlichen Raum, also im Weimarer Land und umliegenden Regionen, zu beraten, die als Kinder sexuelle Gewalt erlitten haben und die Möglichkeit suchen, sich jemandem anzuvertrauen. Neben der Beratung lässt das Modellprojekt auch Raum, um Schutzkonzepte zu entwickeln.

Das Bundesfamilienministerium unterstützt diese Arbeit, die über das bisherige Maß in 26 Jahren „Känguru“ hinaus geht, für zwei Jahr mit der Förderung der Personalkosten.