Ausgerissene Kängurus im Weimarer Land: Ein Tier noch immer verschwunden

Noch immer warten Jamie, Sky, Skippie und Lina auf ihren Paul. Die fünf Kängurus aus einen Dorf im Weimarer Land waren in der Nacht von Unbekannten aus ihrem Gehege gelassen worden.

Frankendorf. Fünf ausgerissene Kängurus haben die Polizei im Weimarer Land in Atem gehalten.

In der Nacht auf Donnerstag sind in Frankendorf im Weimarer Land fünf Kängurus aus einem Gehege abgehauen und frei herumgehoppelt. Eine Frau (32) habe eines der Tiere aus ihrem Fenster im Garten gesehen und die Polizei informiert, berichteten die Beamten.

Nachdem ein Tier mitten auf der Fahrbahn der B7 bei Frankendorf mehrere Autofahrer zum Anhalten zwang, startete die Besitzerin die Rückholaktion. Bisher konnte sie vier Tiere wieder zurück bringen, eins ist weiterhin flüchtig. Letztmalig wurde es in der Nähe der B7 gesehen, hüpfte jedoch nach Zeugenaussagen in Richtung Heimat, hieß es von der Polizei.

Es werde vermutet, dass ein Unbekannter das Tor des Geheges in der Nacht geöffnet habe.

Auch im Ilm-Kreis hat am Donnerstag ein tierischer Ausreißer für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei informierte, sei ein kleines Kälbchen am Morgen durch den Arnstädter Ortsteil Rudisleben spaziert. Am Kindergarten angekommen, wurde der Freigänger der Polizei gemeldet.

Der Besitzer konnte das Kälbchen durch Bestechung mit mitgebrachten Leckerli wieder zurück auf die Weide führen. Sachschaden entstand nicht und verletzt wurde auch niemand.