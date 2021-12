Kafka-Adaption feiert auf Weimarer Bühne Premiere

Weimar. Theater im Gewölbe auf dem Markt präsentiert „Franz Kafka: Die Verwandlung – Ein szenischer Albtraum in 3 Akten“.

„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ So beginnt Franz Kafkas berühmte Novelle „Die Verwandlung“. Im Theater im Gewölbe feiert am Samstag, 4. Dezember, um 20 Uhr (Voraufführung 2. Dezember, 17 Uhr) „Franz Kafka: Die Verwandlung – Ein szenischer Albtraum in 3 Akten“ Premiere. Die Inszenierung stammt von Regine Heintze. Es gelten im gut gelüfteten Theater 2G-Regel und Maskenpflicht.

www.theater-im-gewölbe.de