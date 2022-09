Kameraden der Kulturstadt zeigen Können

Legefeld. Legefeld war in diesem Jahr Gastgeber für den Weimarer „Tag der Feuerwehr“.

Der Ortsteil wurde der Ehre des Ausrichters gerecht: Beim diesjährigen Weimarer „Tag der Feuerwehr“ herrschte den gesamten Tag über Hochbetrieb auf dem Gelände am Legefelder Gerätehaus. Die Besucher bekamen einiges geboten: Die Freiwillige Feuerwehr Mitte zeigte eine Übung zur Rettung mit schwerem Gerät aus einem Autowrack, die Jugendfeuerwehr Legefeld löschte zwei spektakulär lodernde Feuerschalen mit schulmäßigem Vorgehen zweier Trupps. Niedergrunstedt zeigte in einem „Rauchzelt“ mit (natürlich harmlosem) Nebel, wie Einsatzkräfte sich in einem verqualmten Raum ohne Sicht orientieren müssen.