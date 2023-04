Kammermusik in Buttelstedt

Buttelstedt. Am Freitagabend in der Nikolaikirche erklingen die Werke von Johann Friedrich Fasch.

Kammermusik erklingt in der nächsten Veranstaltung der Reihe „Buttelstedter Abendmusik“. Der Titel lautet „Fasch und seine Weggefährten“: Es geht am Freitag, 28. April, ab 18 Uhr in der Kirche um den Barock-Komponisten Johann Friedrich Fasch, der vor 335 Jahren in Buttelstedt geboren wurde. Die Kantorin des 12-Kirchen-Landes, Svenja Reis, spielt die Weißhaupt-Peternell-Orgel und wird von den Violinisten Rodrigo Aros sowie Rodrigo Pandorfa unterstützt. Eintritt frei, Spenden willkommen.