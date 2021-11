Kammermusikwettbewerb in Weimar: Ensembles können sich noch anmelden

Weimar. Für den 9. Internationalen Joseph Joachim Kammermusikwettbewerb in Weimar im April 2022 können Ensembles sich noch anmelden.

Anmeldungen für den 9. Internationalen Joseph-Joachim-Kammermusikwettbewerb in Weimar sind noch bis zum 17. Januar möglich. Das teilte am Freitag die Hochschule für Musik Franz Liszt mit. Der Wettbewerb wird vom 3. bis zum 10. April 2022 im Festsaal Fürstenhaus der Musikhochschule ausgerichtet. Wie der große Weimarer Franz Liszt-Klavierwettbewerb ist auch dieser Leistungsvergleich Mitglied der World Federation of International Music Competitions. Teilnahmeberechtigt sind Ensembles aller Nationalitäten, deren Mitglieder nach dem 3. April 1987 geboren sind. Das Durchschnittsalter der Ensemblemitglieder darf am 3. April 2022 das 32. Lebensjahr nicht überschritten haben. Die Repertoire-Anforderungen umfassen unter anderem Werke der frühen und späten Klassik sowie der Romantik. Außerdem wird ein Augenmerk auf die Moderne gelegt: Gefordert sind zwei Werke aus der Kategorie „Komponiert nach 1900 bis 1970“ sowie ein Werk „Komponiert nach 1970“. Den besten Ensembles winken Preise und Sonderpreise im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro. Beim letzten Wettbewerb im Jahr 2019 gewannen das Barbican-Quartet (1. Preis), das Marmen-Quartet (2. Preis) und das Cosmos-Quartet (3. Preis).

www.hfm-weimar.de