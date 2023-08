Kampf gegen Fischsterben im Weimarhallenteich

Weimar. Das Wasser wurde mit Pumpen umgewälzt

Ein rätselhaftes Fischsterben sorgte am Sonntag für einen Feuerwehr-Einsatz am Weimarhallenteich. Der Einsatzleitdienst und die Freiwillige Wehr Mitte versuchten ab dem Vormittag, mit starken Pumpen das Wasser umzuwälzen, zudem beförderten sie rund 250.000 Liter Frischwasser in den Teich. Viele Fische verendeten dennoch und wurden per Schlauchboot herausgeholt. Amtstierärztin Madeleine Spielvogel war vor Ort und ließ Wasserproben entnehmen. Auffällig waren der faulige Geruch des Wassers sowie die Tatsache, dass nicht alle Fische gleichermaßen betroffen schienen. Am Montag werden durch die Stadt weitere Maßnahmen geprüft.