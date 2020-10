Kanadische Lok auf Weimars Drehkreuz

Im dritten Anlauf dieses Jahres ist der Thüringer Eisenbahnverein durch guten Besuch belohnt worden. Schon das Frühjahrsfest war ein Pandemie-Opfer geworden. Das Sommerfest Anfang August musste noch arg klein gehalten werden. So hofften die Eisenbahnfreunde inständig, dass die Besucher das traditionelle Eisenbahnfest zum Zwiebelmarkt nutzen würden, und das taten sie.

Schon am Sonnabend war das ehemalige Bahnbetriebswerk gut besucht. Neben den in Weimar beheimateten Museumsfahrzeugen konnten die Gäste auch mehrere Gastfahrzeuge bestaunen. Vereinsvorsitzender Mario Gießer hatte noch am Freitag mit seinem Sohn Justin eine kanadische Class 66 und eine HSL 151 von der Hamburger Schienenlogistik aus Großkorbetha geholt.

Mit der schwarzen 241 vom Erfurter Bahnservice (EBS) war ein weiteres Highlight auf dem Weimarer Drehkreuz vor dem Lokschuppen zu bestaunen. Vom Gleisbau kam eine Rangierlok. Den Besuchern wurden damit insgesamt bis zu 40 verschiedene Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven gezeigt.

Viele der Ausstellungsstücke konnten von den Besuchern auch selbst besichtigt werden. Die im Sommer noch vermissten Führerstandsmitfahrten auf einer Rangierlok wurden diesmal von Stefan und Florian abgesichert. Sie waren bei Kindern wie Erwachsenen gefragt. Die kleineren Gäste konnten zudem auf der Gartenbahn ein paar Runden drehen.

Ein stündlicher Shuttle-Verkehr zwischen Bahnhof und Rosenthalstraße im alten Ikarus-Bus flankierte die seit einiger Zeit auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums gezeigten historischen Straßenbahnen und Kraftfahrzeuge aus DDR-Zeiten.

Die Gastgeber hatten für ihr Eisenbahnfest zum Zwiebelmarkt ein eigens Hygienekonzept aufgestellt. Schon am separaten Einlass wurden die Kontaktdaten erfasst. Der größte Teil der Freiluftveranstaltung konnte sich auf den Mindestabstand beschränken. Beim Betreten des Lokschuppens und in den Fahrzeugen waren Mund- und Nasenbedeckungen gefordert. Im Pendelverkehr zwischen Hauptbahnhof und Museumsgelände galten die gleichen Regelungen wie im öffentlichen Nahverkehr.

Für den Thüringer Eisenbahnverein war das Fest auf dem Gelände des alten Bahnbetriebswerkes in Weimar zugleich der Saisonausklang 2020. Wer jenseits der Feste Interesse an der Besichtigung der historischen Fahrzeuge oder des Vereinsgeländes hat, der findet nach Anmeldung samstags Vereinsmitglieder auf dem Gelände an der Rosenthalstraße.

thueringer-eisenbahnverein.de