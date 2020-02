Tiefbau in der Carl-Zeiss-Straße Weimar: Tino Sachs von der Firma Eurovia hat die erste Anbindung fast abgeschlossen.

Kanalarbeiten an der Carl-Zeiss-Straße

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kanalarbeiten an der Carl-Zeiss-Straße

Vorerst noch bis Monatsende bleibt die Kromsdorfer Straße für die Durchfahrt vor den Einmündungen von Carl-Zeiss- und Ernst-Abbe-Straße gesperrt. Derzeit werden die Mischwasserkanäle aus den beiden Anliegerstraßen von der Firma Eurovia an den neu verlegten Sammler in der Kromsdorfer Straße angebunden. Die Umleitung führt über die Ost- und eine Behelfsstraße. Im Anschluss werden die Kanäle und die Trinkwasserleitungen in den Anliegerstraßen abschnittsweise erneuert.