Kanaldeckel stoppt Autos in Isseroda

Isseroda. Gleich auf zwei Baustellen müssen sich Kraftfahrer derzeit auf Isserodas Ortsdurchfahrt einstellen.

Mit einer Umleitung müssen sich Kraftfahrer in Isseroda arrangieren. Seit Montag, 22. November, und voraussichtlich noch bis Mittwoch ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Am Ortseingang aus Richtung Nohra hatte sich vor der dortigen Verkehrsinsel mitten auf der Fahrbahn ein Kanaldeckel so weit abgesenkt, dass der Abwasserschacht repariert werden muss. Mit dem Hopfgartener Weg zur B7 hin gibt es eine kurze Umleitung. Auch in Richtung Bechstedtstraß wird seit dieser Woche in Isseroda gebaut. In der Schlossgasse wird ein Trinkwasseranschluss erneuert.