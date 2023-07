Flauschige Jung-Kaninchen gibt es am Wochenende in Großschwabhausen reichlich zu sehen.

Kaninchen-Schau am Wochenende in Großschwabhausen

Großschwabhausen. Ein Züchterverein aus Jena hat den Kulturhaus-Saal für seinen Jahreshöhepunkt gebucht.

Eine Rassekaninchen-Ausstellung geht am Wochenende im Kulturhaus unweit des Bahnhofes in Großschwabhausen über die Bühne: Der Zuchtverein T92 aus Jena hat den Saal für seine diesjährige Jungtierschau gebucht. Das Weimarer Land ist dabei aber nicht nur als Gastgeber vertreten: Die Besitzer der rund 250 ausgestellten Rassekaninchen kommen auch von hier sowie unter anderem aus dem Ilmkreis. Einige der Tiere können vor Ort auch käuflich erworben werden, zudem freuen sich die Jenaer Kaninchenzüchter über jegliches Interesse an ihrem Hobby sowie neue Mitstreiter. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 15. Juli, von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.