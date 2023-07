Karikaturen von Henry Büttner in der Galerie Unartig

Weimar. Faksimiles nach den in Greiz ausgestellten Originalen sind in Weimar zu sehen.

In Zusammenarbeit mit dem Satiricum im Greizer Sommerpalais zeigt die Galerie Unartig Karikaturen von Henry Büttner, bekannt vor allem durch seine Arbeiten für die Zeitschrift „Eulenspiegel“. Im vergangenen Jahr schenkte der Künstler dem Satiricum etwa 1600 seiner Originalwerke, davon hat er 150 für eine Ausstellung ausgewählt, welche derzeit in Greiz zu sehen ist.

Die Weimarer Präsentation in der Galerie Unartig zeigt eine kleine Zusammenstellung von Faksimiles nach den in Greiz ausgestellten Originalen, als Appetitanreger für alle, die ein Ausflugsziel suchen oder als kleiner Ausgleich für diejenigen , die es nicht nach Greiz schaffen werden, heißt es in der Ankündigung. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr in der Galerie Unartig.