Karneval von Venedig in Tiefurt

Ein Konzert für Kornett und Salontrio mit berühmten Opernmelodien und Gassenhauern aus der Unterhaltungsmusik um 1900 erwartet die Besucher in der alten Mühle zu Tiefurt, Hauptstraße 16a, am Sonntag, 23. Februar, 16 Uhr. Unter dem Titel „Karneval in Venedig“ präsentiert der Trompetenvirtuose Joachim Karl Schäfer Werke großer Komponisten der Jahrhundertwende. So erklingen unter anderem eine „Fantasie über Aida” von Giuseppe Verdi, eine „Fantasie über Norma” von Vincenzo Bellini, der „Karneval von Venedig” sowie Bearbeitungen berühmter Opernmelodien von Jean-Baptiste Arbant. Das Publikum wird entführt in die stilvolle Klangwelt der Unterhaltungsmusik um 1900. Der Dresdner Startrompeter war bereits im letzten Jahr bei den beliebten Tiefurter Montagsmusiken zu erleben, wo er für einen Besucherrekord sorgte. Diesmal spielt er auf dem selten zu hörenden Kornett. Begleitet wird der Trompeter Joachim Karl Schäfer von der Pianistin Oksana Weingardt sowie der Kontrabassistin Yuka Inoue vom Salontrio der Dresdner Solisten. Zwei weitere Konzerte folgen in der Tiefurter Mühle am 22. März und 28. April, bevor die populären Montagsmusiken in der Kirche St. Christophorus wieder beginnen. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um Spenden.