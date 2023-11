Förster Gerald Klamer (rechts) gastiert nach einem Jahr wieder in Großobringen.

Karpaten-Vortrag am Freitag in Großobringen

Großobringen. Der „Waldwanderer“ Gerald Klamer tritt im Feuerwehrhaus auf.

Der „Waldwanderer“ kehrt zurück: Am Freitag, 17. November, berichtet Gerald Klamer auf Einladung der Gemeindebibliothek Am Ettersberg im Großobringer Feuerwehrhaus über seine Tour im Jahr 2022 durch die Urwälder der Karpaten. Vor einem Jahr hatte er bereits einen Vortrag über seine Wanderung über 6000 Kilometer „quer durch Deutschlands Wälder“ berichtet. Seine Karpaten-Multimedia-Show beginnt 19 Uhr, der Eintritt beträgt an der Abendkasse zehn Euro.