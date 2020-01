Freikarten für den Mensa-Kinderfasching: Das Mensa-Fako überreichte sie an eine JUL-Wohngruppe und an Mädchen aus dem Kinderhaus.

Weimar. Auch in diesem Jahr verteilte das Faschingskomitee einige der beliebten Freikarten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karten für Mensa-Kinderfasching

Mit Freikarten für den Kinderfasching am Wochenende hat das Faschingskomitee des Mensafaschings wieder Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt bedacht. Diesmal wurden eine JUL-Wohngruppe in Schöndorf, das Kinderhaus und die Kindergärten des Studierendenwerkes (nicht im Bild) mit den Karten überrascht. Der Kinderfasching findet Sonnabend ab 14 Uhr im Mon Ami statt.