Karten-Vorverkauf für die 62. Weimarer Meisterkurse hat begonnen

Weimar. Die 62. Weimarer Meisterkurse an der Musikhochschule „Franz Liszt“ starten am Sonntag, 17. Juli, im Festsaal Fürstenhaus. Karten können im Vorverkauf ab sofort erworben werden.

Der Vorverkauf für die öffentlichen Konzerte und Musikfilme im Rahmen der 62. Weimarer Meisterkurse an der Musikhochschule „Franz Liszt“ hat begonnen. Eröffnet wird der Konzertreigen am Sonntag, 17. Juli, um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus: Der Liedgestalter Malcolm Martineau begleitet dann am Konzertflügel den Bariton Johannes Kammler unter anderem in Robert Schumanns Liederzyklus „Dichterliebe“ op. 48.

Außerdem wird die beliebte Musikfilm-Reihe in Kooperation mit dem Kino Mon Ami auch in diesem Jahr fortgesetzt: Zunächst wird der Film „Geliebte Clara“ über das Leben Clara Schumanns am 19. Juli um 21 Uhr im Kino Mon Ami gezeigt. Weitere Musikfilme sind „Paolo Conte“ (22. Juli), „Ludwig van B. – Meine unsterbliche Geliebte“ (23. Juli, hier ausnahmsweise im Festsaal Fürstenhaus), „Die Klavierspielerin“ (26. Juli), „Rocketman“ (27. Juli) und „West Side Story“ (29. Juli).

Schließlich mündet der Konzertreigen traditionell am Samstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr in der Weimarhalle in das Abschlusskonzert „Die Besten zum Schluss“. Unter der Leitung von Markus L. Frank konzertiert die Jenaer Philharmonie. Das ganze Programm gibt es unter: www.hfm-weimar.de/weimarer-meisterkurse.