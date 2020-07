Kartenvorverkauf bereits gestartet

Der „Güldene Herbst“ wird vom 1. bis 4. Oktober mit allen Konzerten stattfinden. Das teilte die Leitung des Festivals Alter Musik mit. Ab sofort startet der Vorverkauf für das gesamte Programm unter anderem mit der Akademie für Alte Musik Berlin, Collegium Marianum, Vocalkreis Gotha. Am 1. Oktober verweist ein Prolog-Konzert mit dem Ensemble Hofmusik und dem Johann-Sebastian-Bach-Ensemble unter Leitung von Johannes Kleinjung bereits von Weimar aus auf Gotha. Bis auf das Weimarer Prolog-Konzert finden alle Konzerte in Gotha statt. Karten und Festivalpässe sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online im Ticketshop Thüringen erhältlich. Entsprechend der aktuellen Situation wurden die Kartenkapazitäten für alle Veranstaltungen angepasst.