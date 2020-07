Kater Mika ist am 20. Juni in Ehringsdorf verschwunden.

Ehringsdorf. Das weiß-getigerte Tier verschwand bereits am 20. Juni in Ehringsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kater Mika wird vermisst

Bereits seit dem 20. Juni wird in Ehringsdorf der weiß-getigerte Kater Mika vermisst. Alle Versuche der Besitzer, das kastriert und gechipte Tier, das bei seinem Verschwinden ein Flohhalsband getragen hat, wieder zu finden, sind bisher ins Leere gelaufen. Zu Hause ist Mika in der Straße Unterm Tälchen, einer Parallelstraße zum Papiergraben. Besonderes Merkmal von Mika, den seine Besitzer als Baby aus einer Mülltonne in Teheran gerettet haben, sind schwarze Streifen an den Augen. Anwohner wurden gebeten, in ihren Garagen, Kellern oder Gartenhäusern nach dem Kater Ausschau zu halten. Für die Rückkehr von Mika wurde ein kleiner Finderlohn zugesichert. Kontakt: 0176/22371435.