Kaum Bewegung gab es auch im Februar auf dem Arbeitsmarkt in Weimar und im Weimarer Land. Das belegen die neusten Zahlen der Agentur für Arbeit.

Weimar. Leichter Anstieg in Weimar und leichter Rückgang im Kreis. Agentur verweist auf Hotline und Online-Angebot

Kaum Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Die Winterruhe auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Februar fortgesetzt. In Weimar ist die Arbeitslosigkeit wie insgesamt in Mittelthüringen um 0,1 Prozent angestiegen – um 50 Betroffene auf 1880 Arbeitssuchende. Damit beträgt die Quote 5,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist laut Agentur bei allen Personen- und Altersgruppen gestiegen. Vor allem Männer, Jüngere und Ausländer seien derzeit stärker betroffen. Verglichen mit 2019 sei der Anteil der Langzeitarbeitslosen gesunken.

Im Kreis sank die Arbeitslosigkeit um 0,1 Prozent auf 4,4 Prozent. Auf der Suche nach einer Anstellung sind derzeit 1936 Menschen. Saisonal sind Männer stärker betroffen. Ihr Anteil liegt bei 62 Prozent.

Angesichts der Corona-Gefahr verwies die Agentur auf die kostenlose Hotline unter 0800/4555500 sowie das Online-Angebot: www.arbeitsagentur.de/eservices/www.arbeitsagentur.de/eservices.