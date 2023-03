Kein Aprilscherz: Putzaktionen in vielen Weimarer Ortsteilen

Weimar. Vielerorts sorgen Helfer am 1. April für Ordnung. Wo Sie mit Hand anlegen können:

Nach Possendorf und Tröbsdorf schicken sich an diesem Samstag, dem 1. April, etliche weitere Helfer an, ihre Ortsteile für den Frühlings herauszuputzen.

In Legefeld ruft der Ortsverein um 10 Uhr ans Vereinshaus. Dort werden die Arbeiten, für die Gerätschaften mitgebracht werden sollten, unter den Putzwilligen verteilt.

Bereits um 9 Uhr legen die Süßenborner los. Hier sind einige Aufgaben bereits verteilt. So putzen die Sportfrauen das Bürgerhaus, junge Muttis mit Kindern nehmen sich den Jugendclub vor, zudem wird unter anderem Kirchputz betrieben sowie an Straßenrändern und im Schmerlbach für Ordnung gesorgt.

In Oberweimar-Ehrinsdorf gibt es drei Treffpunkte für den Frühjahrsputz von 9.30 bis 11.30 Uhr: Ehringsdorfer Anger, Jugendclub Vortrefflich und Dichterweg 27. Werkzeug, Müllsäcke und Handschuhe sind mitzubringen, Abfallbehälter stehen bereit. Auch in Schöndorf schwärmen die Helfer von drei Stellen aus. Los geht der Frühjahrsputz laut Ortsteilrat um 9.30 Uhr am Bürgerzentrum (Carl-Gärtig-Str. 25a), der Festwiese in der Siedlung und dem Teich im Dorf. Eine Putzaktion findet ferner in Gelmeroda statt, wo sich die Helfer um 9 Uhr am Teich treffen. In Schöndorf wie in Tiefurt springt OB Peter Kleine (parteilos) als Helfer ein.