Kein Bonbon für Weimars Händler

Eine neue Rolle, die den Papiertiger füttert, ist mit dem neuen Jahr auch auf Händler, Dienstleister und Gastronomen in Weimar zugekommen. Wer etwas verkauft und den dafür fälligen Betrag in eine Registrierkasse einbucht, ist ab sofort dazu verpflichtet, dem Kunden einen Bon auszuhändigen. Ausgenommen davon sind lediglich offene Kassen – etwa Geldkassetten, wie sie auf Märkten anzutreffen sind.

Für die Kunden ist der Beleg insbesondere dann von Belang, wenn sie Waren umtauschen wollen oder Garantieleistungen in Anspruch nehmen. Die Bon-Pflicht soll es nun indes Finanzämtern erleichtern, unter der Händlerschaft mögliche Steuersünder ausfindig zu machen.

„Es ist schon bezeichnend, dass erst einmal alle Geschäftsleute unter den Generalverdacht gestellt werden, den Fiskus betrügen zu wollen“, sagt Matthias Riediger. Im Eisenwarengeschäft an der Freiligrathstraße arbeitet er seit 1979, seit 23 Jahren führt er es als Inhaber. Kassenbons druckte er seiner Kundschaft schon bisher aus – zumindest dann, wenn es für sie sinnvoll war oder wenn sie es wünschte. „Wer ein technisches Gerät gekauft hat, sei es eine Bohrmaschine oder einen Entsafter, hat natürlich immer seinen Bon dazu bekommen, schon wegen der Garantie“, so Riediger.

Nun jedoch muss er für alles, was über den Ladentisch geht, die Bon-Rolle anwerfen – selbst dann, wenn jemand nur nach einer Unterlegscheibe für zehn Cent verlangt. Ein derart „kleines Geschäft“ werde in seinem Laden zwar nicht oft verrichtet. „Dass Leute, die vielleicht ein Bild aufhängen wollen, bei mir eine einzelne Schraube mit Dübel für zusammen 25 Cent kaufen, ist aber keine Seltenheit“, sagt der Eisenwarenhändler. Nun muss er auch dafür einen Bon ausgeben.

Die Erfahrung der ersten beiden Geschäftstage im neuen Jahr lehrte jedoch eines: Die wenigsten Kunden nehmen ihre Bons tatsächlich mit. Die meisten der bedruckten Streifen bleiben auf Matthias Riedigers Ladentisch liegen, auf dass er das nicht gerade als umweltfreundlich geltende und zudem teure Thermopapier wegwerfen muss.

„Aus heutiger Sicht würde ich es mir zweimal überlegen, noch einmal in den Handel zu gehen“, meint Riediger. Die Bon-Pflicht sei schließlich nur ein weiterer bürokratischer Mosaikstein, der dem Einzelhandel die Arbeit erschwert. „Früher gab es vor dem Laden eine 20 Meter lange Parkverbotszone, in der unsere Lieferfahrzeuge halten konnten. Heute wird der Parkraum in der gesamten Straße bewirtschaftet. Das bedeutet für die Lieferanten meist, in zweiter Reihe halten zu müssen. Das Bußgeld dafür ist ja nun auch angehoben worden“, so Riediger.

Am Sinn der Bon-Pflicht zweifelt auch der Weimarer Bäckermeister Uwe Buczek. „Es hat den Anschein, als müsse die Politik derzeit keine größeren Probleme lösen“, sagt der Innungsobermeister.

Seit Donnerstag steht in seinem Geschäft neben Körben für allerlei Gebäck auch einer für jene Kassenbons, die die Kundschaft nicht mitnimmt. „Nach Ladenschluss hielt mir meine Verkäuferin den Korb hin. Und er war voll bis zum Rand“, so Buczek. Höchstens zwei Prozent der Kunden hätten vor Jahresfrist in der Bäckerei einen Beleg für den Einkauf verlangt – und auch erhalten. „Nur wegen der Bon-Pflicht interessieren sich jetzt nicht plötzlich mehr Leute für die Bons. Die allermeisten bleiben unbeachtet liegen“, weiß der Bäckermeister.

Warum Papier in diesem Falle einmal mehr geduldig und verschwendet sein muss, weiß er hingegen nicht: „Erst vor gut einem Jahr haben wir unsere Kasse auf ein Chipsystem umgestellt, das sämtliche gebuchten Vorgänge speichert. Falls es dem Finanzamt nur darauf ankommt, zu prüfen, ob wir korrekt Steuern zahlen, müsste es nur den Chip auslesen. Die Bons könnten wir uns sparen“, gibt Buczek zu bedenken.