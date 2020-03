Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Kontakt per Telefon

Die Tourist-Information Weimar und die Weimarhalle sind am Dienstag, dem 17. März, telefonisch nicht zu erreichen. Das teilte die Weimar GmbH am Freitag mit. Der Grund sei eine geplante Umstellung der gesamten Anlage. Bei dringenden Anliegen wurde darum gebeten, sich per E-Mail an tourist-info@weimar.de oder info@weimarhalle.de zu wenden.