Kein Markt wie jeder andere

Es ist wieder Zwiebelmarkt in Weimar, und Freitag konnte man das in der Schillerstraße auch spüren. Emotional wird der Markt aber wohl mit seiner Eröffnung zur traditionellen Zeit, Samstagmorgen, 6 Uhr, seinen Höhepunkt erreichen. Beim folgenden Rundgang der Stadtoberhäupter zu jedem einzelnen Stand in der Schillerstraße kommt schließlich noch der typische Zwiebelmarkt-Geruch hinzu. Das ist etwas, was über den Tag leider etwas verloren geht.

Erstmals seit Jahrzehnten steht diesmal auch kein Ehringsdorfer Fass auf dem Marktplatz. Der historische Wagen ist vom Verbot des Bierausschanks jenseits von Gaststätten ebenso betroffen, wie alle anderen. Auch sonst weist der Markt bis Freitag mehrere Besonderheiten auf. Nach Angaben der Stadt ist noch kein Fahrzeug abgeschleppt, kein Kind oder Rentner im Marktgeschehen verloren gegangen und keine Tasche und kein Koffer im Marktgebiet vermisst worden. Unangemeldete Straßenmusikanten oder Schwarzhändler, wie es sie sonst zu jedem Zwiebelmarkt gibt, wurden bislang ebenfalls nicht entdeckt. Regelrecht voll war es dagegen schon am Freitagmorgen auf den Straßen rund um die Altstadt. Dort wirkte sich offenbar die Sperrung der Ackerwand aus. Ohne Berufsverkehr könnte das heute erträglicher werden.