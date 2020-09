(Kein) Vertrauen in die Polizei?

Notwendigkeit, Möglichkeiten und konkrete Ziele der Weiterentwicklung der Polizeivertrauensstelle sowie Ursachen von Fehlverhalten in der Polizei thematisieren MdB Martina Renner und MdL Steffen Dittes (beide Die Linke) in einer Diskussionsrunde am Donnerstag, 24. September, 19 Uhr, im Mon Ami. Eingeladen sind die Leiterin der Polizeivertrauensstelle Thüringen, Meike Herz, und Kai Christ, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen.