Kein Wahlmarathon im neuen Jahr

Das Marathon-Wahljahr 2019 erlebt in diesem Jahr keine Fortsetzung. Für 2020 ist bis dato keine politische Wahl im Weimarer Land angesetzt, die alle Kommunen des Kreises gleichermaßen betrifft.

Einzelne Urnengänge sind dennoch vonnöten. Den ersten vollzogen am 5. Januar bereits die Hohenfeldener, als sie Thomas Morche im Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters ihrer Gemeinde bestätigten. Gegen Ende des Jahres steht im Nachbarort Nauendorf ebenfalls eine Wahl an. Auch dort endet die reguläre Amtszeit von Bürgermeister Marek Heusinger.

Über weitere ehrenamtliche Gemeindebürgermeister ist 2020 in der Region nicht zu entscheiden – zumindest nach bisherigem Stand. Hauptamtliche Mandate sind allerdings zu vergeben. So wählt die am Silvestertag im Grammetal gegründete Landgemeinde am 14. Juni ihren ersten Bürgermeister und zudem ihren Gemeinderat. Schon am 15. März steht in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße der hauptamtliche Bürgermeister zur Wahl. Das Amt ist vakant, da der vormalige Inhaber Thomas Gottweiss 2019 in den Landtag gewählt wurde und deshalb das Mandat als Bürgermeister abgeben musste.

Nicht zuletzt sind auch die Ehrenämter zweier Ortsbürgermeister neu zu besetzen. In der Stadt Blankenhain benötigen Söllnitz, Loßnitz und Obersynderstedt einen neuen gemeinsamen Amtsinhaber. Susanne Schildhauer hatte ihr Mandat, das sie erst Monate zuvor aus dem Ortsteilrat heraus erhielt, bereits im Herbst wieder abgegeben. Die Neuwahl ist nun für den 26. April angesetzt. In Apoldas Ortsteil Zottelstedt bedarf es ebenfalls einer nochmaligen Wahl. Das Ilm-Dorf hatte im vergangenen Frühjahr Jonas Herrmann zum Ortsbürgermeister gewählt. Die Kommunalaufsicht stellte dieses Votum jedoch später in Zweifel, da Herrmann im Sommer 2019 in einem Strafprozess rechtskräftig verurteilt wurde, was nicht mit dem Status eines kommunalen Wahlbeamten auf Zeit vereinbar sei. Einen Termin für die Neuwahl gebe es bislang aber noch nicht, sagte gestern Stefan Hanßke von der Kommunalaufsicht im Weimarer Land.