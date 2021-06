Keine Corona-Neuinfektionen bis Sonntagvormittag im Weimarer Land

In den Testzentren des Landkreises waren zuletzt ausschließlich negative Ergebnisse zu verzeichnen.

Landkreis. Das Gesundheitsamt in Apolda meldete eine ruhige Pandemie-Situation. In diesen Orten gibt es noch aktuell Infektionen:

Keine Bewegung in der Pandemie-Statistik im Landkreis: Das Gesundheitsamt des Weimarer Landes vermeldete auch für den Zeitraum zwischen Samstag- und Sonntagvormittag keine Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Damit bleibt es bei aktuell 63 Infizierten, mit Apolda, Landgemeinde Am Ettersberg (je 12) und Blankenhain (11) als Schwerpunkten.

Sieben Menschen sind in stationärer Behandlung, 117 als Kontaktpersonen in Quarantäne, 12 als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Der Inzidenzwert bleibt mit einer Neuinfektion binnen sieben Tagen bei 1,2.