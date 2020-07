Keine Ferien für Neumarks Blutspender

Neumark. Die Blutspende-Flaute während der Sommerferien ist zumindest in Neumark kein Thema. Vor dem alten Gutshof des Nordkreis-Städtchens fand sich am späten Montagnachmittag eine stetige Schlange Wartender, die dem Ruf des Suhler Instituts für Transfusionsmedizin gefolgt waren. Binnen zwei Stunden wollte der Spendedienst 25 Leute zur Ader lassen, so das vorab gesteckte Ziel. Binnen einer halben Stunde waren bereits 15 Spender erschienen. Der nächste der vierteljährlichen Spendetermin des ITM in Neumark steht mit dem 12. Oktober auch schon fest. jl