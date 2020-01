Weimar. Bei 19 zu 19 Stimmen fiel der Antrag der Verwaltung am Abend durch. Neuer Anlauf kommenden Mittwoch

Keine Mehrheit für Weimars Haushalt im ersten Anlauf

„Das ist mal eine neue Erfahrung“, sagte Peter Kleine mit ein paar Minuten Abstand. 20 Minuten zuvor hatte der Weimarer Oberbürgermeister im Stadtrat eine Niederlage erlitten. Mit 19 Ja- und 19-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung fand der von ihm vorgelegte Haushaltsentwurf keine Mehrheit.

Zünglein an der Waage für das denkbar knappe Ergebnis war die Enthaltung des Stadtratsvorsitzenden Hans-Joachim Heuzeroth (Grüne). Er folgte damit zwar nicht der Meinung seiner Fraktion. Diese stimmte geschlossen, wie die Linke und die AfD, gegen die Vorlage. CDU, SPD und Weimarwerk sowie die beiden Einzelabgeordneten Hagen Hultzsch (FPD) und Oliver Kröning (Piraten) hatten für den Haushalt in der vorliegenden Form votiert.

Am Abend zuvor hatte ein geänderter Haushaltsantrag noch mehrheitlich die Empfehlung im Finanzausschuss erhalten. Peter Kleine hatte für die Verwaltung alle Änderungsanträge von CDU, SPD und Weimarwerk übernommen. Auch einzelne Anträge von Grünen und Linken wurden übernommen. So wurden etwa auf Wunsch der Grünen Mittel für den Brunnenerhalt, ein Taubenhaus und den Radverkehr erhöht. Mehr Geld als bisher vorgesehen sollte das Geschichtsfestival (Linke) bekommen. Auf Antrag der SPD sollte u. a. der Preis des Sozialtickets gedeckelt, eine Impfstelle im Gesundheitsamt wieder eingerichtet, mehr Geld für Literaturprojekte und für gesundes Frühstück von Schülern ausgegeben werden.

CDU und Weimarwerk konnten die Verwaltung unter anderem mit dem ÖPNV-Jahresticket, der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, mehr Geld für Straßenbeleuchtung in bislang dunklen Ortsteilen und für mehr Sicherheit im Weimarhallen-Park überzeugen. Über die übernommenen Positionen musste nicht mehr abgestimmt werden. Der OB übernahm zuletzt auch den Antrag der Einzelabgeordneten, als Würdigung von Ehrenamtlern in Weimarer Vereinen 10.000 Euro im Jahr für deren Parkscheine oder Bustickets in den Haushalt einzustellen.



Nicht einigen konnte man sich über die Länge der Haushaltsdiskussion und im Immobilienbereich. Grüne und Linke sahen acht Wochen seit Einbringen des Entwurfs für Ehrenamtler als zu kurz an, zumal die Haushaltssystematik geändert wurde. Das sei selbst für erfahrene Stadträte nicht einfach zu durchschauen gewesen und fand auch Kritik von Fritz Folger (SPD) vom Finanzausschuss.

Marco Modrow (Linke) und Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt (Grüne) kritisierten vor allem die im Etat verankerten Immobilienverkäufe im Merketal und begründeten ihre Ablehnung damit. Gleiches wurde zum Verkauf des Wohnheims an der Helmholtzstraße (2,5 Millionen) und des Gründerzentrums im Gewerbegebiet Legefeld kritisiert. Die Stadt verkaufe Tafelsilber, statt es selbst zu versilbern.

Ein neuer Anlauf soll am kommenden Mittwoch, 5. Februar, genommen werden. Dann wird die Sitzung, die gestern vom Ältestenrat als unterbrochen erklärt wurde, fortgesetzt.

Stadtrat: Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr; Schwanseestraße 17