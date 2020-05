Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Neuinfektionen nach Wochenende

Ohne Zuwachs an bestätigten Neuinfektionen sind Weimar und das Weimarer Land aus dem Wochenende gekommen. Bis Montag 16 Uhr blieb es bei insgesamt 18 Infizierten in Stadt und Kreis (7/11). Jeweils 58 Betroffene sind genesen. Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne steigt nach den Neuinfektionen der vergangenen Woche allerdings wieder leicht an. 43 (+2) Menschen in Weimar und 33 (+3) müssen derzeit jeglichen Kontakt vermeiden. Im Landkreis sind zudem 26 (+1) Reiserückkehrer und Saisonarbeiter in häuslicher Absonderung.