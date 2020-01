Keine ungetrübte Freude über Investitionen in Tröbsdorf

Die Stadt plant in diesem und im kommenden Jahr Investitionen in Tröbsdorf, die um ein Vielfaches über das hinaus gehen, was sich der Ortsteil durch seine etwas mehr als 7000 Euro jährlich aus dem Weimarer Ortsteil-Topf leisten kann. Die geplanten Ausgaben summieren sich auf mehr als 200.000 Euro – und dennoch können nicht alle Wünsche erfüllt werden.

Bereits umgesetzt haben Mitarbeiter des Betriebshofes vom Kommunalservice die Neugestaltung des Spielplatzes an der Festhalle. Er sollte erst im Frühjahr fertig werden, kann aber jetzt schon genutzt werden. Herzstück ist ein Multifunktionsspielgerät zum Klettern, Hangeln, Rutschen. Drumherum wurden zwei Geräte – so die Schaukel – aufgearbeitet, erläuterte Grünflächenamtsleiter Marc Friedrich am Mittwochabend bei der Einwohnerversammlung in der Festhalle. Samt der Arbeitsleistung, die im Rahmen des laufenden Unterhalts der Spielplätze erbracht wurden, bezifferte er die Investition, die von den mehr als 100 Einwohnern mit großem Applaus bedacht wurde, auf rund 30.000 Euro.

Ebenso hoch ist die Summe, die die Stadt für die Dachsanierung am Sitz des Ortsteilbürgermeisters und des Ortsvereins bereitstellen will. Der Verein könne bei den Arbeiten, darunter viele in Eigeninitiative, auf die fachliche Unterstützung des Kommunalservices bauen, sicherte Dirk Daube als Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft zu. Dies ist auch vonnöten: Die Eindeckung ist asbesthaltig.

Neue Bewegung gibt es beim maroden Kanal als Zufuhr zum Feuerlöschteich. Nachdem im Vorjahr das Geld fehlte, soll 2020 die Planung erfolgen und – wenn dafür Mittel bereit stehen – der Bau 2021 starten. Hier geht die Stadt von Kosten in Höhe von 55.000 Euro aus. Zudem werden laut Peter Kleine 72.000 Euro in die Kirche investiert. Weitere 20.000 Euro sind dort für eine Bushaltestelle eingeplant.

Auf dem Weg zu einem Kompromiss sind Tröbsdorfer und Verwaltung beim noch immer fehlenden Stück Fußweg an der Kirche. Die Stadt wollte den Bau aus Kostengründen verschieben. Die Bürger indes pochen darauf, dass der Weg wichtig für die Kinder in der dortigen Einrichtung sowie die Anwohner ist. Der Kompromiss könnte dem Süßenborner Modell folgen: Die Stadt bringt Material und Fachwissen ein, die Tröbsdorfer Männer und Maschinen, um in Eigenregie zu bauen.

Nochmals mit dem Ortschaftsrat verständigen will sich die Stadt wegen der Beleuchtung am Hopfgartener Weg und Zur Gärtnerei, wo es nachts stockdunkel ist. Eventuell wird unter Verzicht auf die neue Bushaltestelle und weitere geplante Ausgaben die Beleuchtung vorgezogen. Sie kostet rund 66.000 Euro.