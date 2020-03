OB Peter Kleine hatte sich bereits in der Vorwoche bei Karl-Heinz Kraass für fast 26 Jahre Ehrenamt bedankt.

Keine Wahl in Oberweimar und Ehringsdorf

Die Wahl eines neuen Ortsteilbürgermeisters für Oberweimar und Ehringsdorf findet am Wochenende nicht statt. Zum einen habe es bereits erste Absagen von Wahlhelfern gegeben. Zudem sei die Infektionslage inzwischen so, dass eine unbeeinflusste Wahl weder den Wählern noch den Wahlvorständen möglich sei. Die Wahl wurde deshalb in Absprache mit der Rechtsaufsicht des Freistaates abgesagt und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Aufgaben des Ortsteilbürgermeisters übernehmen ab April laut Rathaus damit die Stellvertreter Ines Bolle und Günter Zimmermann. – Amtsinhaber Karl-Heinz Kraass hatte Ende 2019 aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt zum 31. März angekündigt.