Keine weiteren Corona-Fälle

Nach den Infektionen der letzten Tage waren in Stadt und Kreis am Donnerstag keine Neuinfektionen zu verzeichnen. Damit bleibt es in Weimar und im Landkreis jeweils bei drei Covid-19-Erkrankungen. Keiner der Erkrankten befindet sich in stationärer Behandlung. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, sind in Weimar derzeit noch 50 Personen in Quarantäne. Das Landratsamt meldet drei enge Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Zudem sind im Kreis sechs Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung. Es wird nochmals an Gastronomen appelliert, die Listen mit Daten, Zeit und Tisch der Gäste genau zu führen. Das erleichtere die Nachverfolgung von Kontaktpersonen.