Keine weiteren Infektionen unter Kontaktpersonen

Keinen weiteren Zuwachs an Infektionen haben am Dienstag die Corona-Tests bei Kontaktpersonen der jüngst Infizierten in Weimar ergeben. Bis zum Nachmittag standen allerdings noch um die 20 Testergebnisse aus. Diese erwarte man bis zum Mittwoch, hieß es in der Stadtverwaltung.

In einem Freundes- und Bekanntenkreis waren nach Feiern in der Vorwoche vier Covid-19-Erkrankungen festgestellt worden. Der erste Erkrankte wird allerdings nicht in Weimar gezählt, da er seinen Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland hat.

Bürgermeister Ralf Kirsten appellierte an die Gastronomen, die Listen mit Daten, Zeit und Tisch der Gäste genau zu führen. Das erleichtere die Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Gäste mit Erkältungssymptomen sollen nicht bedient werden. Mit der Landesverordnung sei der Gastgeber dazu verpflichtet und habe zudem eine rechtliche Basis. Kirsten räumte ein, dass das für Inhaber wie Personal nicht einfach sei. Weimars Ordnungsbehörden würden diese Auflagen weiterhin kontrollieren.