Der Bahnhof in Weimar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Züge von Weimar nach Apolda

Wegen umfangreicher Gleiserneuerungen bleibt die Bahnstrecke zwischen Weimar und Apolda vom 1. Juni bis 14. Juli komplett gesperrt. Auf dem weiteren Abschnitt von Großheringen nach Naumburg können Züge nur eingleisig verkehren, teilte das Unternehmen Abellio mit.

Die Regionalbahn 20 von Eisenach nach Leipzig werde daher zwischen Weimar und Apolda im Stundentakt durch Busse mit Halt in Oßmannstedt ersetzt. Zwischen Apolda und Großheringen fahren Pendelzüge. Beim Regionalexpress 16 von Erfurt nach Halle sowie dem RE 17 von Erfurt nach Naumburg sind stündlich zwischen Weimar und Naumburg Busse im Einsatz. Sie halten an allen Bahnhöfen außer in Oßmannstedt.

Fahrgäste hat das Abellio gebeten, sich auf längere Fahrzeiten einzurichten, zudem könnten Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder nur begrenzt in den Bussen mitgenommen werden. Für Fahrräder bestehe keine Mitnahme-Garantie.

Weitere Informationen auf www.abellio-mitteldeutschland.de, www.bahn.de oder www.deutschebahn.com/bauinfos sowie an Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46.