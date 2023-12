Ihr Programm "Celtic Midwinter" präsentiert die Band Janna in der Alten Remise Tiefurt.

Kultur Keltischer Winter in Tiefurts Alter Remise

Tiefurt Die Ilmenauer Band Janna spielt ein Konzert in Weimar-Tiefurt. Auf die keltische Art stimmt das Duo auf Weihnachten ein.

Alte und moderne Weihnachtslieder aus Irland, Schottland und England spielt am Montag, 18. Dezember, 19 Uhr, Janna in der Alten Remise in Tiefurt. Die Ilmenauer Band um Hanna Flock-Rosenbrück (Gesang, Klavier, Percussion, Whistle) und Joachim Rosenbrück (Akustikgitarre, E-Gitarre, Waldzither) kommt mit ihrem Programm „Celtic Midwinter“ im Gepäck, das mal schlicht und zart, mal groovig frisch im Americana-Stil oder als Weihnachtsgospel daherkommt. Dazu erzählen die Bandmitglieder kleine Anekdoten, die gedanklich auf die grüne Insel entführen. Organisiert wird der Abend von „Tiefurt.Kultur“. Tickets für 10 Euro können reserviert werden unter tiefurt.kultur@gmail.com oder unter Telefon: 03643/8789217.