Kerzen brennen auch in Weimar zur Erinnerung an verstorbene Kinder

Weimar. Sophien- und Hufeland-Klinikum beteiligt sich am 12. Dezember an dem weltweiten Gedenken.

Das Sophien- und Hufeland-Klinikum beteiligt sich am zweiten Sonntag im Dezember am Candle Lighting Day. Damit erinnern Angehörige weltweit an ihre verstorbenen Kinder. Aus diesem Anlass findet am 12. Dezember ab 10 Uhr in der Klinik-Kapelle ein Gedenkgottesdienst für trauernde Eltern und Familienangehörige statt. Pandemiebedingt ist eine Teilnahme zwar nicht möglich. Der Gottesdienst werde für die Patienten jedoch auf die Stationen übertragen.

„Wir haben uns entschlossen, trotz der Beschränkungen einen Gottesdienst anzubieten und der verstorbenen Kinder über die baulichen Grenzen des Klinikums hinaus zu gedenken. Stellvertretend für die Angehörigen möchte ich für sie Kerzen entzünden“, informiert Dorothea Knetsch, Pfarrerin und Klinikseelsorgerin. Wer möchte, dass für verstorbene Kinder, Enkelkinder oder Geschwisterkinder eine Kerze entzündet wird, sollte sich daher zeitnah bei Dorothea Knetsch melden.

Der Candle Lighting Day entstand auf Initiative einer Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern. Zur Erinnerung an die Kinder stellen sie um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster. Durch die verschiedenen Zeitzonen entsteht der Eindruck einer Lichtwelle, die einmal um den Erdball wandert.

d.knetsch@klinikum-weimar.de oder 0176/78030160