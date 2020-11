Die geputzten, mit Kerzen und Blumen versehenen Stolpersteine für Bertha, Selma und Martha Kahn. Sie betrieben in der Wielandstraße ein Schuhgeschäft.

Kerzen und Blumen an den Stolpersteinen

Wer seit Montagabend durch Weimars Straßen ging, konnte Kerzen leuchten sehen. Sie standen, teils mit Blumen versehen, an den Stolpersteinen, die an die jüdischen Weimarer erinnern, die durch die Nazis entrechtet, ermordet oder in den Tod getrieben ­wurden.

Viele Menschen waren dem Aufruf des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus (BgR), der evangelischen Kirchengemeinde und des Vereins Lernort Weimar gefolgt, die Stolpersteine zu putzen und Kerzen aufzustellen. Eine Teilnehmerin schrieb dem BgR: „Ich habe auf der Homepage von ­Lernort Weimar einige der Biografien der jüdischen Menschen gelesen. Es ist für mich gut, ihre Schicksale zu kennen, so sind sie nicht mehr ­anonym, sie werden zu wirklichen Menschen aus Weimar. Das stille Gedenken wird dadurch konkret.“

Der Vorstandsvorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, schrieb: „Liebe Freunde, allen Initiatoren und Mitwirkenden Ihrer Aktion danke ich von Herzen. Tätiger Respekt unseren Toten gegenüber schlägt Brücken zu uns lebenden Juden. Brücken, die die Schmerzen durch Antisemitismus lindern. Ein Antisemitismus, vor dem wir Juden uns nicht selbst schützen können, selbst wenn wir uns mühen, Gutes für unser Land zu tun.“

Die Initiatoren verbanden ihren Dank an alle Helfer mit der Forderung der Jüdin Jenny Havemann nach mehr Bildung im Kampf gegen Antisemitismus.