KiKA-Quiz mit Schulklasse aus Weimar

Insgesamt 32 Klassen aus ganz Deutschland treten gegeneinander an, um „Die beste Klasse“ Deutschlands zu werden. Mit dabei ist in der KiKA-Show auch die 7B des Friedrich Schiller-Gymnasiums Weimar, die sich am Donnerstag, 16. April, um 19.25 Uhr gegen die Konkurrenz behaupten will. Bereits seit 6. April zeigt KiKA die erste Runde von Deutschlands größtem Schulquiz in 16 Shows, immer Montag bis Donnerstag um 19.25 Uhr und im Online-Angebot bei kika.de sowie der Mediathek-App KiKA-Player. Auch die Zuschauer können mitspielen: Mit dem neuen HbbTV-Quiztool, während „Die beste Klasse Deutschlands“ bei KiKA zu sehen ist. Teilnehmen ist einfach: Auf der TV-Fernbedienung die rote Taste drücken. Und schon soll es losgehen. Der Wettbewerb findet bereits zum 13. Mal statt.