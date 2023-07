Kinder aufgepasst! Freie Plätze beim Weimarer Ferienpass

Am Speicher bei Kromsdorf lernen Kinder in den Sommerferien alles rund um das Thema Angeln.

Weimar. Einige Angebote des Ferienpasses Weimar haben noch freie Plätze. Eine Mitarbeiterin verrät welche Kurse nicht ausgebucht sind.

Die Angebote des Ferienpasses Weimar sind fast ausgebucht. Auf Nachfrage bei der Kinder- und Jugendbeauftragten bestätigt Sina Solaß, dass vier Angebote nicht voll belegt sind. Es gibt noch Plätze für den Kurs „Hand-gebunden“ der Klassik-Stiftung. Im Museum Neues Weimar wird von Freitag, 27. Juli, 9 Uhr bis Samstag, 28. Juli, 15 Uhr ein eigenes Buch gebunden und gestaltet. Teilnehmen dürfen Kinder ab 8 Jahren.

Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren können einen Angelkurs besuchen. Am 2. und 3. August lernen sie alles über das Thema Angeln und Fischen. Das Angebot des Jugendclubs Nordlicht findet am Speicher Kromsdorf statt. Die Teilnehmer übernachten in Zelten.

Von Montag, 7. August, 9 Uhr bis Freitag,11. August, 15 Uhr können Kinder von 8 bis 12 Jahren in die Welt der Pop-Musik eintauchen und Tanzen lernen. Der Kurs vom „WE-Dance“ findet in der Schwungfabrik statt.

Im Wohnlabor am Stadtschloss wird der Frage „Wie wollen wir wohnen?“ auf den Grund gegangen. Kinder ab 8 Jahren erstellen vom 7. bis 9. August mit Farbe, Stoff und Fotos ihr eigenes Wohnzimmer. s

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ferienpass-weimar.de