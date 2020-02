Weimar. Kinder haben in Weimar Autos in einer Tiefgarage mit Steinen beworfen.

Kinder bewerfen Autos in Weimarer Tiefgarage mit Steinen

Mehrere Kinder haben am Donnerstag Autos in einer Tiefgarage in Weimar mit Steinen beworfen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Kinder sich auf der Terrasse eines Einkaufszentrums befunden, unter der die Tiefgarage liegt. Die Kinder warfen Stein auf die Autos, die dort geparkt waren.

Drei Wagen wurden beschädigt, durch die Einschläge sprangen die Scheiben. Ein Zeuge stellte einen 13-Jährigen im Aufzug, der sich aber weigerte, zur Security gebracht zu werden. Er übergab dem Zeugen aber seinen Ausweis und machte sich vor dem Eintreffen der Polizei davon.