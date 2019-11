Keßlar KeßlarZu Ehren ihres Namensgebers, des heiligen Martin von Tours, feiert die Kindertagesstätte „Sankt Martin“ in Keßlar an diesem Freitag das traditionelle Fest. Treffpunkt ist um 17.50 Uhr mit Laterne ...

Kinder feiern Namenspaten

Zu Ehren ihres Namensgebers, des heiligen Martin von Tours, feiert die Kindertagesstätte „Sankt Martin“ in Keßlar an diesem Freitag das traditionelle Fest. Treffpunkt ist um 17.50 Uhr mit Laterne und in warmen Sachen auf dem Dorfplatz. Von dort aus gehen die Kinder, deren Familien, und alle die sich ihnen anschließen möchten, zur Martinsandacht in die Kirche. Nach dem Gottesdienst beginnt der Martinsumzug durchs Dorf, den der Spielmannszug aus Mellingen und die Feuerwehr Keßlar begleiten. Für das leibliche Wohl ist anschließend mit Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch und Knüppelkuchen gesorgt.

Martinsandacht in der Kirche von Keßlar Freitag, 8.11., um 18 Uhr