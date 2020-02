Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder lernen Handwerk kennen

Unter dem Motto „Willkommen in der Welt der Handwerkskünste“ bietet das Kinderhaus ein spannendes Ferienprogramm. Im Rahmen des „TalentCAMPus“ werden die jungen Besucher in verschiedenen Betrieben Handwerker und ihre Tätigkeiten kennenlernen und ausprobieren. Ziele von Exkursionen sind eine Bäckerei, Druckerei, Tischlerei, Steinhauerei, ein Schuhmacher und ein Dachdecker. Das soll auch Interesse für mögliche berufliche Perspektiven wecken. Aus den Eindrücken heraus gestalten die Kinder Plakate, die zum Abschluss am Freitag präsentiert werden. Zum Programm gehören auch ein Besuch im Kerzenstall in Holzdorf und eine Erlebnisfahrt nach Oberhof.