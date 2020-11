Kindergarten Mechelroda geht ans öffentliche Abwassernetz

Der Anschluss des Mechelrodaer Kindergartens an das Trennsystem-Netz und Phosphatfällung für die Mellinger Kläranlage: Das sind die beiden wichtigsten Projekte des Abwasserzweckverbandes (AZV) Mellingen für das kommende Jahr. Geschäftsführer Michael Gedig stellte den Vertretern der Mitgliedskommunen vor wenigen Tagen in einer Verbandsversammlung den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 vor, beschlossen werden soll er in einer zweiten Sitzung am 9. Dezember.

Der Kindergarten „Wiesenhüpfer“ in Mechelroda entsorgt sein Abwasser bisher in einer eigenen Mehrkammergrube. Den Anschluss an das öffentliche Netz, das in diesem Fall in zwei Oxidationsteiche am nordöstlichen Ortsrand mündet, stuft Gedig als „relativ aufwendig“ ein. Für die Finanzierung haben Gemeinde und AZV eigens eine Zweckvereinbarung geschlossen, beide übernehmen je die Hälfte der Gesamtkosten. Die lassen sich allerdings erst nach dem Ergebnis der bereits laufenden Ausschreibungen genau beziffern.

In Mellingen soll eine Phosphat-Fällung die Kläranlage ergänzen. Diese Anlage lässt ein Fällmittel in den Zulauf tropfen, die Phosphorverbindungen setzen sich in der Folge am Boden des Klärbeckens ab – ein deutlich besseres Klärergebnis ist die Folge. Zusätzlich will der AZV die Energie-Effizienz der Mellinger Anlage durch den Einbau neuer Steuer- und Regeltechnik inklusive der dazugehörigen Sensorik verbessern.

Ansonsten soll 2021 ein Jahr der Planungen werden und die Projekte vorbereiten, die der AZV ab 2022 auf der Agenda hat. In Mechelroda sollen weitere Haushalte an das Abwassernetz angeschlossen werden, ebenso in Großschwabhausen und Umpferstedt. Ein Straßenzug in Oettern wartet ebenfalls noch auf Anschluss. Größtes Projekt ist jedoch eine eigene Kläranlage für Kleinschwabhausen: Das Grundstück dafür steht nach einem Flächentausch der Gemeinde mit einem Privateigentümer bereit, am tiefsten Punkt des Dorfes, unweit der Pumpstation des Wasserzweckverbandes. Die Planungen sollen bis Juni fertig sein, dann folgt der Förderantrag. Bei positivem Bescheid, so Gedig, sei ein Baustart im dritten Quartal 2022 denkbar.